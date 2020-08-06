شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة للفنانة نانسى صلاح بعد إصابتها فى تفجيرات بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة المصرية نانسى صلاح على طمأنة جمهورها ومتابعيها، على حالتها، بعد إصابتها بجروح إثر تفجير مرفأ بيروت، الذى وقع أول أمس، وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين.

ونشرت نانسى صورة لها عبر الاستورى الشخصى على انستجرام لها منذ قليل، من داخل المستشفى لتلقيها الإسعافات والعلاج إثر إصابتها فى اليد بجروح، وكتبت "الحمد لله على كل شيء".



نانسي صلاح اثناء تلقيها للعلاج في بيروت

وتتواجد نانسي صلاح في بيروت حالياً، لتصوير مشاهدها في مسلسل "أسود فاتح"، مع عدد كبير من النجوم منهم الفنان صبرى فواز، والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، ويشارك فى بطولته كل من هيفاء وهبى وشريف سلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.