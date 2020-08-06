هكذا علقت هالة صدقي على صورة الطبيبة اللبنانية في تفجيرات بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، على الصورة المنتشرة للطبيبة اللبنانية والتي تحمل 3 أطفال حديثي الولادة، أثناء تفجيرات بيروت أول أمس الثلاثاء.

وكتبت: "صباح الأمل يا بيروت، كل ما في شباب زي الملاك دي هتقومي يا بيروت، إلغوا الأحزاب، إلغوا المعارضة إلغوا المظاهرات، اتحدوا كلكم واعملوا حزب واحد اسمه شعب لبنان، لبيروت من قلبي سلام لبيروت الجريح".

يذكر أن حادث انفجار أليم، وقع مساء الثلاثاء، في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وتسبب في تدمير واجهات العديد من المنازل، كما تسبب في وقوع جرحى وشهداء.