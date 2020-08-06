في ذكرى ميلاد طلال مداح.. 6 نجوم ماتوا على خشبة المسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل جمهور الفنان الكبير طلال مداح بذكرى ميلاده، إذ قدم عدد كبير من الأغاني الباقية إلا أن الجمهور لا ينسى أيضًا لحظة سقوطه على خشبة المسرح، ورحل عن عالمنا عدد من نجوم الفن أثناء تقديم أعمالهم الفنية، وكأن وفاتهم على خشبة المسرح، كانت بمثابة لقاء وداع بجمهورهم، ليكتب الموت النهاية الدرامية لهم.

ومن أبرز النجوم الذين رحلوا عن عالمنا على خشبة المسرح:

طلال مداح

تمر اليوم 5 أغسطس، ذكرى ميلاد النجم السعودي الكبير طلال مداح، الذي يعتبر من أهم نجوم الخليج، وتعد أغنيته الشهيرة "مقادير" من أشهر الأغاني باللهجة الخليجية، وحتى الآن يغنيها معظم نجوم الطرب في عالمنا العربي.

وعلى مسرح المفتاحة، ضمن فعاليات مهرجان أبها الغنائي، وتحديدا في 11 أغسطس 2000، ووسط جمهوره شدا الفنان الراحل بأغنية "الله يرد خطاك"، وفجأة وقع على خشبة المسرح، ولم يعلم الجمهور بخبر وفاته إلا في اليوم التالي، بعدما تم نقله للمستشفى على أمل أن تكون مجرد أزمة صحية عابرة، إلا أن القدر لم يمهله ليرحل عن عالمنا إثر تعرضه لأزمة قلبية.

إبراهيم عبد الرازق

الفنان إبراهيم عبد الرازق، من أشهر الفنانين الذين قدموا شخصية الشرير، وفي 29 يناير 1987، وأثناء وقوفه على المسرح وأداء دوره في مسرحية "كعبلون"، سقط الفنان القدير، واعتقد البعض أنه وقع مغشيا عليه، إلا أنهم فوجئوا بوفاته بعد إصابته بأزمة قلبية، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 45 عاما

Advertisements

محمود مبسوط

الفنان اللبناني الشهير محمود مبسوط، توفي أثناء أداء أحد الاسكتشات على خشبة المسرح، ببلدة كفر صير بجنوب لبنان، في 25 يوليو 2011.

فريال كريم

من أشهر الفنانات اللاتي قدمن المونولوج في لبنان، وفي 4 يوليو 1988، وأثناء تقديمها فقرة غنائية على المسرح، أصيبت بنوبة قلبية ورحلت بعد دقائق من وقوعها على خشبة المسرح أمام جمهورها.

مصطفى بغداد

شارك الفنان المغربي مصطفى بغداد، بصفته أمين عام للنقابة الحرة للموسيقيين، في حفل فني ضمن مهرجان الأغنية الوطنية المغربية عام 2012، وأثناء إلقاؤه كلمة الافتتاح، سقط على ركبتيه أمام الجميع، واعتقد البعض أنه مجرد إجهاد، ونقل إلى المستشفى، إلا أنه لفظ ألفاظه الأخيرة على خشبة المسرح.

نصري شمس الدين

عرف الجمهور الفنان اللبناني نصري شمس الدين، من خلال أداء الأغاني الفلكلورية مع النجمة فيروز، وفي 18 مارس 1983، وأثناء غنائه على المسرح، أصيب الفنان الراحل بأزمة قلبية، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 56 عاما.