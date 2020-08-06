فيديو وصور.. نجوم "سيد درويش" يحتفلون بعيد ميلاد لقاء سويدان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل فريق عمل مسرحية "سيد درويش- فنان الشعب"، بعيد ميلاد الفنانة لقاء سويدان.

ونشرت "لقاء" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور ومقطع فيديو للحظات الاحتفال، وعلقت: "بحبكم أوي وميرسي على المفاجأة دي، إيمان فوزي، النجم محمد عادل، حمادة الحسيني، شريف عبدالوهاب، إسلام عفيفي".

وتشارك لقاء سويدان بدور "جليلة" ضمن أحداث مسرحية "سيد درويش"، والتي تعرض حاليا على مسرح البالون بالعجوزة، وهي من بطولة محمد عادل.