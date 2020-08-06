إنجي وجدان لوالدتها: "أنا من غيرك ولا حاجة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة إنجي وجدان، صورتين لوالدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، احتفالا بعيد ميلادها.
وكتبت: "النهاردة عيد ميلاد أحلى أم في الدنيا، ربنا يخليكي لينا وتبقي دايما شايلانا كدة كلنا زي إسماعيل، بحبك وفعلا أنا من غيرك ولا حاجة".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجي وجدان، مسلسل "واكلينها والعة – سبع صنايع"، والذي عرض في سباق دراما رمضان الماضي، وهو من بطولة شريف رمزي، ياسر الطوبجي، خالد عليش، مي سليم، ليلى عز العرب، عارفة عبدالرسول.
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