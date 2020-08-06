زوج شيماء سيف يحتفل بعيد ميلادها: "العمر كله ليكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجه محمد كارتر، زوج الفنانة شيماء سيف، رسالة رومانسية لها احتفالا بعيد ميلادها، وذلك عبر صفحته بموقع إنستجرام.

ونشر "كارتر" صور "سيلفي" مجمعة لهما، وعلق: "كل سنة وإنتِ طيبة يا حبيبتي، ويارب العمر كله ليكي، اللهم ارزقنا بركة في العمر ونور في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق".

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يذكر أن شيماء سيف ومحمد كارتر احتفلا بزفافهما في أكتوبر 2018، وحضر حفل الزفاف مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

من ناحية أخرى، تشارك شيماء سيف، في بطولة مسلسل "جمجوم وبم بم"، وهو من بطولة محمد عبدالرحمن، محمد سلام، محمد ثروت، أحمد فتحي، ياسر الطوبجي.