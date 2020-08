وفقا لـ"IMDB".. أفضل 10 أفلام في تاريخ السينما العالمية "عليك مشاهدتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

صُنف عدد من الأفلام العالمية على إنها الأفضل، رغم اختلاف الكثيرين عليها، ولأن السينما ليست سوى آراء مختلفة، فلا يمكن الجزم على أن هناك فيلما اتفق عليه الجميع، لذلك نرى العديد من الأفلام تحظى بالجوائز والإشادات من قبل النُقاد وعلى النقيض تمامًا لا يختارها المشاهدون.

ووفقا لقائمة أعدها موقع "IMDB"، فإن هناك أفلًاما حققت المعادلة الصعبة، وتمكنت من التربع على عرش قلوب الجماهير والنقاد ونالت جوائز أيضًا.

ويستعرض "الخليج 365"، في التقرير التالي، قائمة بأفضل 10 أفلام على الإطلاق تم اختيارها بناءً على تصويت المشاهدين حول العالم، والنقاد وحصدت جوائز عدة:

Pulp Fiction

فيلم جريمة وإثارة، من إنتاج عام 1994، وتدور أحداثه عبر 3 حكايات منفصلة في الظاهر لكنها متصلة في الباطن، يحاول قاتل مأجور إنقاذ زوجة زعيم عصابة من موت محقق، ويواجه ملاكم عواقب إخلاله باتفاقه مع زعيم العصابة، ويحاول قاتلان مأجوران إخفاء آثار جثة شخص قُتل بالخطأ.

الفيلم من بطولة جون ترافولتا، صامويل جاكسون، أوما ثورمان، ومن إخراج كوينتن تارنتينو، وفاز بجائزة أوسكار.

The Shawshank Redemption

فيلم درامي من إنتاج عام 1994، تدور أحداثه حول "أندي دوفرسن"، رجل يتم الحكم عليه بعقوبتي سجن مدى الحياة متتاليتين في سجن قاسٍ بتهمة جريمة قتل زوجته وعشيقها، لكنه يعلم في نفسه أنه لم يقترف هذه الجريمة، وخلال حياته في ذلك السجن يُنشئ صداقة مع شخص اسمه ريد، حيث يعثران على السلوان والخلاص من خلال أفعالهم وأخلاقهم الرفيعة ومساعدة الآخرين، في مدة 19 سنة.

الفيلم من بطولة تيم روبنز، مورغان فريمان، بوب جونتون، وإخراج فرانك دارابوند، وحصل على 7 ترشيحات للأوسكار.

Forrest Gump

الفيلم درامي رومانسي، من إنتاج عام 1994، ويتتبع هذا الفيلم تاريخ الرئيسين الأمريكيين الأسبقين كنيدي وجونسون، خلال حرب الفيتنام، والفضيحة السياسية الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، والعديد من الأحداث التاريخية من خلال وجهة نظر رجل من ولاية ألاباما الأمريكية لديه معدل ذكاء يصل لـ75.

الفيلم من بطولة توم هانكس، روبن رايت، جاري سينيز، وإخراج روبرت زيمكيس، وفاز بـ6 جوائز أوسكار.

The Dark Knight

فيلم درامي وأكشن، من إنتاج عام 2008، وهو آخر أفلام النجم الراحل ليث لدجر، ويعد الفيلم جزءا من سلسلة أفلام باتمان، لكنه عُرف للجمهور بأنه فيلم "الجوكر"، وليس أحد سواه، وتدور أحداثه عندما يظهر شخص شرير من ماضٍ غريب يُطلِق على نفسه اسم الجوكر، يُلحق بمدينة جوثام الخراب والفوضى، الشيء الذي سيجعل فارس الظلام قبول واحد من أعظم التحديات النفسية والجسدية لقدرته على محاربة الظلم.

الفيلم من بطولة كريستيان بيل، هيث ليدجر، آرون إيكهارت، وإخراج كريستوفر نولان، وفاز بجائزتي أوسكار.

Fight Club

فيلم درامي، من إنتاج عام 1999، تدور أحداثه حول موظف شركة غريب الأطوار يعاني من أرق مُجهِد، فيبحث عن طريقة لتغيير حياته، إذ يلتقي بشخصية هي الأخرى غريبة ذات سلوك شيطاني تصنع الصابون، معا سيُشكلان ناديًا سريًا للقتال، والذي سيتحول إلى شيء أكثر من ذلك.

الفيلم من بطولة إيدوارد نورتون، براد بيت، هيلينا بونهام كارتر، وإخراج ديفيد فينشر، وحصل على ترشيح واحد للأوسكار.

Braveheart

فيلم السيرة الذاتية من إنتاج عام 1995، تدور أحداثه عندما تم إعدام عشيقة السير وليام ولاس السرية، بسبب التهجم على جندي إنجليزي حاول اغتصابها، فيقود وليام ثورة تمردية ضد ملك إنجلترا إدوارد الأول.

الفيلم من بطولة ميل جيبسون، صوفي مارسو، باتريك ماكجوهان، وإخراج ميل جيبسن، وفاز بـ5 جوائز أوسكار.

The Godfather

فيلم الجريمة والدراما، والأكثر شهرة في التاريخ، إنتاج عام 1972، إذ يُعد واحدًا من أفضل الأفلام على الإطلاق، تدور أحداثه في عالم من الجريمة حول عائلة دون فيتو كورليون الأمريكيةـ الإيطالية صاحبة النفوذ الكبير، عندما ينضم الابن الأصغر (مايكل) لدون فيتو إلى المافيا كرها، يجد نفسه متورطا في دائرة من العنف والخيانة، رغم أن مايكل يُحاول أن يُحافظ على علاقة عادية مع زوجته كاي، يُصبح غارقا أكثر في شؤون العائلة المتشعبة في عالم الجريمة.

الفيلم من بطولة مارلون براندو، آل باتشينو، جيمس كان، وإخراج فرانسيس فورد كوبولا، وفاز بـ3 جوائز أوسكار.

Titanic

فيلم الدراما والرومانسية، من إنتاج عام 1997، تدور أحداثه حول شاب من طبقة فقيرة يقع في حب فتاة أرستقراطية على متن باخرة تيتانيك الفخمة سيئة الحظ.

الفيلم من بطولة ليوناردو دي كابريو، كيت وينسلت، بيلي زين، وإخراج جيمس كاميرون، وفاز بـ11 جائزة أوسكار.

Schindler's List

فيلم السيرة الذاتية، من إنتاج 1993، تدور أحداثه عند استعمار ألمانيا لبولندا خلال الحرب العالمية الثانية، يُصبح رجل الأعمال والصناعة الألماني والمنتمي للحزب النازي أوسكار شندلر معنيا وقلقا تدريجيا بعماله اليهود بعدما شاهد اضطهادهم من طرف الألمان النازيين.

الفيلم من بطولة ليام نيسون، رالف فينز، بين كنجسلي، ومن إخراج ستيفن سبيلبرج، وفاز بـ7 جوائز أوسكار.

The Lord of the Rings: The Return of the King

فيلم مغامرة وفانتازيا، إنتاج عام 2003، هو الجزء الثالث من ثلاثية "سيد الخواتم" تدور أحداثه حول غاندالف وأراغورن اللذين يقودان الجنس البشري ضد جيش الشيطان سورون من أجل لفت انتباههم عن فرودو وسام، بينما يقترب هاذين الأخيرين من جبل الموت وفي حوزتهما الخاتم الفريد.

الفيلم من بطولة إليجاه وود، فيغو مورتنسن، إيان ماكلين، وإخراج بيتر جاكسن، وفاز بـ11 جائزة أوسكار.