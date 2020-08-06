تراند اليوم : فيديو| ممثلة مصرية شهيرة ترد على الشائعات حولها



نفت الممثلة المصرية بسمة، اعتزالها العمل الفني بعد طوال غياب عن الساحة الفنية، قائلة إنها تشتاق بشدة لمعاودة العمل بسبب بقائها لفترة طويلة في المنزل خوفًا من فيروس كورونا المستجد.

وقالت بسمة لبرنامج (ET بالعربي): "بقالي فترة قاعده في البيت وعايزة أفك يا إما "هصدي"، عايزة أمثّل في أي حتة سينما تلفزيون مسرح راديو أو في الشارع هنزل أمثّل".

وردت على الأنباء التي تم تداولها حول قرار اعتزالها الفن بسبب غيابها الطويل عن الساحة الفنية، قائلة: "أنا لم أعتزل، والتمثيل بالنسبة لي شيء مهم، وسأظل أمثّل حتى يطلبوا مني تركه".

وشاركت بسمة في فيلم "رأس السنة"، الذي عُرض بداية العام الجاري، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، مع عدد من النجوم منهم إياد نصار.