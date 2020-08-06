عمرو دياب يتخطى الـ400 ألف مشاهدة بأغنيته الجديدة "مالك غيران"

استطاع الهضبة عمرو دياب بأغنيته الصيفية الجديدة "مالك غيران" تحقيق أكثر من 400 ألف مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة على طرحها عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

الأغنية كلمات: تركي آل الشيخ، ألحان: فلكلور،

وتوزيع: سالفاتورجاناتشي و نابوتشودونوسور بولي، مكس وماستر :أسامة الهندي.

استمع إلى الأغنية من هنا..

طرح دياب البرومو التشويقي للأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق أكثر من 400 ألف مشاهدة، إضافة

إلى تصدره المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب".

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يذكر أن دياب ظهر في موسم عيد الأضحى بكليب أغنيته الجديدة "يا بلدنا يا حلوة"، التي طرحها عبر "يوتيوب"، التي حققت أكثر من 10 ملايين مشاهدة، الأغنية كلمات: تامر حسين، ألحان: عزيز الشافعي، توزيع: طارق مدكور، والكليب إخراج: طارق العريان.