رسب في العربية ويغني بالإنجليزية.. هل يتظاهرحمو بيكا بكوميديا "باتون باليه"

ظهر مطرب المهرجانات حمو بيكا، في فيديو جديد، خلال تسجيله مهرجان جديد باللغة الإنجليزية، وتعلثمه في الكلمات من جديد، بعد الفيديو الذي انتشر بقوة على صحفات السوشيال ميديا وتعثرها في نطق الكلمات:"باتون باليه بالسمسم هات".

ورأي بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن حمو بيكا يعتمد على ظهوره بهذا الشكل الكوميدي خلال تسجيله المهرجانات، بعد انتشار أول فيديو تعثر في نطق الكلمات، مما آثار كوميدية نشطاء

السوشيال ميديا.

وقالت مريم، انا مش عارفه ازاى واحد زيى حمو بيكا مبسوط بجهله وبتريقة الناس عليه وضحكهم عليه مع انه لو فالعادى قبل الشهرة وحد اتريق عليه كان زمانه قسمه نصين لكن دلوقتى هو ازاى مبسوط بانتشار فيديوهاته والتريقه عليه!!

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ورأي عبده الفيومي، أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، "أن حمو بيكا لقى ان ڤيديوهاته كل شويه تبقى تريند فابقا بيسوق فيها ويعمل نفسه مش عارف يقولها .. فا لما شاف ان الناس اتفاعلت مع باتون باليه قام مستعبط وعامل ڤيديو جديد بيقول فيه أي ميس يو فيري هارت !!

يذكر أن الفنان حمو بيكا طرح مؤخرًا أغنية بعنوان أخطر عود من كلمات الشاعر الفاجر، وتوزيع فيجو الدخلاوي، وشارك في الغناء كل من الفنانان نور التوت، وعلي قدورة، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.