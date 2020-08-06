مواقع التواصل تحيي الذكري الخامسة لوفاة ميرنا المهندس

أحيا رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ذكري وفاة الفنانة الشابة ميرنا المهندس، والتي توفيت يوم 5 اغسطس 2015، إثر مرض سرطان القولون.

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وكان رحيل الفنانة ميرنا المهندس، فى سن صغير بمثابة فاجعة أصاب الوسط الفنى خاصة أنها كانت مشروع نجمة، وبالرغم من

قلة الأعمال التى قدمتها، فإنها تركت بصمة حقيقية فى عالم التمثيل.

جدير بالذكر، إن حياة ميرنا المهندس ميلئة بالأحداث المؤسفة والمآسى حيث عانت بسبب أوجاع المرض الذى إرتبط بها منذ طفولتها بالأمعاء والقولون مما أدى إلى إجرائها أكثر من عملية، ولذلك

قلت أعمالها طوال فترة عملها بمجال الفن.

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وقالت إحدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نهلة فوزي، قائلة:"نقية جدا ومتصالحة مع نفسها ودة سر جمالها وسحرها وجاذبيتها وحب الناس ليها يارب نفضل دايما فاكرنها بالدعاء بالرحمة والمغفرة دى اكتر حاجة الميت بيكون محتاجها".

وقالت أخري، "عمري ما فهمت سبب حبي ليها اطلاقاً ...خمس سنين على وفاة ميرنا المهندس ...ادعولها بالرحمة و المغفرة و ان ربنا يجعل مرضها شفيع ليها".