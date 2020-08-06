شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تتضامن مع لبنان عقب الانفجار: بيروت خيرها سابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة التونسية هند صبرى على تقديم الدعم والمواساة للشعب اللبنانى، بعد الانفجار الذى شهده مرفأ بيروت أول أمس، والذى أسفر عن ضحايا ومصابين وتشريد الآلاف من اللبنانيين بعد تدمير منازلهم.

وأشادت هند بالشعب اللبناني في منشور لها عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، وكتبت "بيروت، خيرها سابق، أناس كثيرة اعتبروها ملجأ ومأوى من الحزن والإكتاب، أكثر مدينة تشعرك براحة نفسية وتعطيك طاقة ايجابية في أحلك أيامك حتى وهي في أحلك أيامها، أنا شخصيا لدي أهل وأصدقاء في بيروت طالما وضعوني فوق رأسهم ولم يشعروني ابدا أنني غريبة وأنا وسطهم".

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وأضافت "دائما بيروت تتجمل وتفتح الأبواب وتشد من أزر زوارها حتى وهي في لحظات حزنها، من عرف بيروت بكى اليوم وغضب مع أهلها، لا تستحق أبدا هذه النكبات المتتالية، "بيكفي" مثل ما تقولون، بيروت ما يلبقلها الحزن، وجعكم وجعنا ونكبتكم نكبتنا ودعمكم بما نقدر عليه واجب علينا".



هند صبري

وتسببت التفجيرات التى وقعت فى العاصمة اللبنانية بيروت، أول أمس، فى مصرع العشرات وإصابة الآلاف بجروح، فيما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الأربعاء، الحداد الوطنى العام فى ضوء الانفجار المدمر الذى وقع بميناء بيروت البحرى.

وفي وقت سابق، قال محافظ بيروت في مقابلة مع تليفزيون الحدث، إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار بيروت قد تتراوح بين 10 و 15 مليار دولار، موضحا أن الرقم يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة.