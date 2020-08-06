شكرا لقرائتكم خبر عن ميلى بوبى براون تتضامن مع ضحايا لبنان بصورة من مرفأ بيروت.. اعرف قالت إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية ميلى بوبى براون، صاحبة شخصية Eleven الشهيرة فى مسلسل الخيال والفنتازيا Stranger Things، على التضامن مع ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذى وقع أول أمس وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين.

ونشرت النجمة العالمية صاحبة الـ16 عاماً، صورة من موقع الانفجار، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتبت "أدى انفجار وحشى فى بيروت إلى إصابة أكثر من 4000 شخص، وتشريد مئات الآلاف من اللبنانيين، وتعمل اليونيسف على تقديم الإمدادات الطبية العاجلة وتقديم الدعم النفسى والاجتماعى للأطفال".

وناشدت النجمة العالمية متابعيها وجمهورها، بضرورة التبرع إلى منظمة اليونسيف من أجل مساعدة ضحايا الانفجار الذى وقع فى ميناء بيروت وخلف خسائر ضخمة فى الأرواح والممتلكات.

Advertisements





وتسببت التفجيرات التى وقعت فى العاصمة اللبنانية بيروت، أول أمس، فى مصرع العشرات وإصابة الآلاف بجروح، فيما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الأربعاء، الحداد الوطنى العام فى ضوء الانفجار المدمر الذى وقع بميناء بيروت البحرى.