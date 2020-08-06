شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نجيم تصلى لوطنها لبنان.. وشقيقتها ريما: أعادوا الكرَّة فى ذكرى هيروشيما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة نادين نسيب نجيم، عن حزنها لما وصل إليه وطنها لبنان من خراب ودمار خاصة بعد تفجيرات بيروت التى خلفت وراءها مئات الأسر فى حزن على أبنائها الذين لقوا حتفهم فى الواقعة الألمية، بينما يبكى ملايين آخرين على حال وطنهم الذين يعانى فى الوقت ذاته من أزمة اقتصادية طاحنة تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين.

وكتبت نادين نسيب نجيم، فى تغريدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "دموعى ما عم تنشف والخوف سرق النوم من عيونى.. بشكر الله كل ثانية ولادى بخير.. ويسوع عطانى عمر جديد.. وجهى بيترمم الجروحات بطيب بس النفسية ما بعمرها بطيب.. عم فكر كل الوقت بالشهداء بالأطفال بالجرحى بالأمهات.. عم صللى للكل.. أقسى تجربة وأصعب لحظة تشوف الموت بعيونك.. الله يكون بعون كل المصابين".

وفى السياق ذاته، قالت الفنانة ريما نجيم، فى تغريدات متتالية عبر حسابها على "تويتر" "إن الحزن الكبير فى قلبى لن أدعه يكسر حلمى.. حلمى.. أننا سوف ننتقم للشهداء والجرحى والمفقودين منهم.. أننا سوف نشهد على نهايتهم مذلولين.. أننا سوف ننتقم لأول مرّة للحق ولسنوات القهر والخوف والباطل.. وسوف نعيد ما تهدّم معاً من دونهم.. من دونهم".

وأضافت "من على أنقاض مدينة الحرف والنور والحرية.. فليعلَم العالم أنّ منظومة فاسدة دنيئة حقيرة أفلست شعباً بأكمله وتفنّنت فى قتله لسنوات تارة باسم الدين والقضية وطوراً بحروب عبثية داخلية وخارجية حتى حرقته وشرّدته داخل وطنه"، وتابعت "بالمناسبة اليوم الذكرى الـ75 لقصف هيروشيما بالقنبلة الذرية.. أعادوا الكرّة.. أولئك المرتزقة سوف يدخلون التاريخ".

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ويشار إلى أن وزير الصحة اللبناني، كان قد قال، الأربعاء، أن حصيلة ضحايا انفجار بيروت قد ارتفعت إلى 135 قتيلا ونحو 5000 جريح وعشرات المفقودين جراء الانفجار، بحسب وكالة "رويترز"، وأعلنت المستشفيات اللبنانية، حالة الطوارئ القصوى، بعد الانفجار الذى شهدته منطقة الميناء البحرى فى العاصمة اللبنانية بيروت.

واستقبلت المستشفيات عددا كبيرا من المصابين الذين تعرضوا لإصابات بالغة إثر الانفجار، مما استدعى لرفع حالة الطوارئ واستدعاء جميع الأطباء، فيما ظهر عدد كبير من المصابين أثناء دخولهم للمستشفيات لتلقى العلاج من الإصابات، فى صور متداولة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة لتظهر مدى الفوضى التى تشهدها المنطقة.