شكرا لقرائتكم خبر عن عادل كرم يجلس على أنقاض منزله بعد انفجار بيروت: يا ضيعان العمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض منزل الفنان والإعلامى اللبنانى عادل كرم إلى الدمار نتيجة الانفجار الذى وقع أول أمس فى العاصمة اللبنانية بيروت، معربا عن حزنه الكبير مما حدث لبلاده ومنزله، حيث نشر صورة وهو يجلس علي انقاض منزله، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها :"يا ضيعان العمر والله يرحم كل الشهداء ويشفي الجرحى".



عادل كرم

وحرص عدد من النجوم علي مواساته عبر التعليقات، حيث كتبت الفنانة زينة قائلة :"حبيبي قلبي معاكم حسبي الله ونعم الوكيل"، فيما كتبت النجمة نيللي كريم "يا الله .. ربنا معاكم يا رب ويحميكم"، وكتبت الفنانة لطيفة "المهم انك بخير كله يتعوض وحسبى الله ونعم الوكيل".

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عادل

وتسببت التفجيرات التى وقعت فى العاصمة اللبنانية بيروت، أول أمس، فى مصرع العشرات وإصابة الآلاف بجروح، فيما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الأربعاء، الحداد الوطنى العام فى ضوء الانفجار المدمر الذى وقع بميناء بيروت البحرى.

وفى وقت سابق، قال محافظ بيروت فى مقابلة مع تليفزيون الحدث، إجمالى الخسائر الناجمة عن انفجار بيروت قد تتراوح بين 10 و 15 مليار دولار، موضحا أن الرقم يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة.

واحتشدت دول العالم لنجدة لبنان بعد ما تعرضت لنكبة كبرى جراء الانفجار الهائل الذى وقع فى مستودع ميناء بيروت، مساء الثلاثا، وخلف 135شخصاً شهيدا على الأقل، فيما وصل عدد المصابين إلى 5000 شخص، ومن أهم الدول التى سارعت فى تلبية النداء ونجدة لبنان ، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبنانى الشقيق حيث يجرى حاليا تجهيز طائرتين بالمساعدات الطبية لإرسالها إلى بيروت بشكل عاجل، وسارع الرئيس السيسى بالاتصال برئيس لبنان العماد ميشيل عون، للتعزية فى ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذى وأودى بحياة العشرات من الضحايا وتسبب بإصابة المئات.