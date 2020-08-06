شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب تكشف حجم الدمار فى منزلها بلبنان.. وتعلق: نريد رجلا يحكم بحبه لوطنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة اللبنانية مايا دياب، مقطع فيديو من داخل منزلها لتوضح حجم الخسائر التى لحقت به بعد تفجيرات بيروت التى راح ضحيتها 135 شهيدا و80 مفقودًا وآلاف المصابين حتى الآن، وشاركت مايا المقطع المصور مع جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، والذى كانت قد التقطته بعد ساعة واحدة من التفجيرات.

وكتبت مايا دياب، فى تعليقها على مقطع الفيديو، "ساعة بعد الاعتداء / الانفجار / المفرقعات / المازوت / التلحيم.. ما بدّى استبق التحقيقات.. لكن نعم نريد رجلاً فى هذا الوطن ولهذا الوطن، رجل قرار، رجل كلمة، رجل المحاسبة، رجل القانون، رجل التخطيط، رجل التقدّم، رجل الازدهار، رجل يحكم بحبّه لوطنه، يفدى بدمه وطنه بنفسه وليس بشعبه، رجل يجعل من بلده القمّة، باختصار رجل وفى هذا البلد الرجال قلائل لا بل فى السياسة مفقودين.. نحن الأموات الأحياء.. نحن هنا.. هل تروننا.. بيروشيما.. بيروت أم الدنيا.. بيروت منكوبة.. لبنان مكسور".

وكانت قد علقت النجمة اللبنانية مايا دياب، على الحادث المأساوى الذى شهدته لبنان، بانفجار مرفأ ميناء بيروت الرئيسى مما أسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين، وكتبت دياب عبر حسابها الشخصى بتويتر "فى واحد عايش عم يتحكم بالبلد من تحت الأرض وضلّ لحتى حطّنا كلنا والبلد تحت الأرض، دولة الكلاب والحيوانات الناطقة، دولة ليه اصلاً هيدى دولة، البكاء لا يكفي، بدنا ياكن جثث وبس جثث".

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يشار إلى أن وزير الصحة اللبناني، كان قد قال، الأربعاء، إن حصيلة ضحايا انفجار بيروت قد ارتفعت إلى 135 شهيدا ونحو 5000 جريح وعشرات المفقودين جراء الانفجار، بحسب وكالة "رويترز"، وأعلنت المستشفيات اللبنانية، حالة الطوارئ القصوى ، بعد الانفجار الذى شهدته منطقة الميناء البحرى فى العاصمة اللبنانية بيروت.

واستقبلت المستشفيات عددا كبيرا من المصابين الذين تعرضوا لإصابات بالغة إثر الانفجار، مما استدعى لرفع حالة الطوارئ واستدعاء جميع الأطباء، فيما ظهر عدد كبير من المصابين أثناء دخولهم للمستشفيات لتلقى العلاج من الإصابات، فى صور متداولة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة لتظهر مدى الفوضى التى تشهدها المنطقة.