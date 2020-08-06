فان دام يكشف لـ ”الخليج 365” تفاصيل الحب والحزن فى حياته وعلاقته بمصر .. برومو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الزميل على الكشوطى حوارا حصريا بالفيديو مع النجم العالمى جون كلود فان دام، وهو الفيديو الذى يتحدث فيه عن عشقه لحضارات وثقافات الشرق الأوسط، ورغبته فى المشاركة فى أعمال مصرية، وتصوير أعمال عالمية على أرض مصر، حيث يرى أن مصر بها العديد من الأماكن التى تصلح للتصوير بها ولم يراها العالم بعد.



صورة من برومو حوار چون كلود ڤان دام

واختص النجم العالمى جون كلود فان دام الخليج 365 بالحوار الذى سينشر لاحقا كاملا بالفيديو على موقع وجريدة الخليج 365، ووجه من خلاله التحية للزميل علي الكشوطي ولليوم السابع ولمصر والشرق الأوسط منوها عن الحوار والذي يفتح قلبه فيه للحديث عن مصر والشرق الأوسط وأول فيلم سينمائي شاهده في السينما، إضافة إلى علاقته بالراحلة رجاء الجداوي والفنان اللبناني جهاد الأطرش وغيرها من الأمور، خاتما حديثه بالسلام عليكم باللغة العربية.

ويعتبر فان دام واحد من النجوم العالميين المتابعين للثقافات المختلفة في الشرق الأوسط ومنها مصر، فسبق أن تضامن مع عدد من النشطاء المصريين ضد حملة قتل القطط بأحد النوادي الشهيرة في مصر، كما كان حريص على نعي الفنانة رجاء الجداوى من خلال حسابه الرسمى على موقع انستجرام، حيث نشر صورة تجمعه معها، وعلق على الصورة بكلمات توضح عدم تصديقه لرحيلها المفاجئ حين كتب : "أنا في صدمة! إنه لأمر محزن للغاية أن تقرأ أن الممثلة المصرية الأسطورية رجاء الجداوى قد توفت بعد معركة شجاعة ضد الفيروس التاجى.. التقيت بها قبل بضعة أشهر ، كانت مليئة بالحياة، مبتهجة ورائعة - لا أستطيع أن أصدق أنها رحلت... لكن ستعيش دائمًا في ذاكرتي بروحها الجميلة والضحك الجميل. صلى الله على روحها.

وكان النجم العالمي چون كلود ڤان دام قد زار مصر في أكتوبر 2011، حيث احتفل بعيد ميلاده الـ 51، للنجم چون كلود ڤان دام العديد من الأفلام التي صنعت نجوميته حول العالم ونال عنها العديد من الإشادات والجوائز ومن بين هذه الأفلام Double Impact وKickboxer و The Expendables 2 وSudden Death وHard Target وTimecop وUniversal Soldier وBloodsport، وغيرها من الأعمال المتميزة.