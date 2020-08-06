شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تهاجم مسئولى لبنان بعد الانفجار: "اللى ما سرقتوه دمرتوه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمة اللبنانية نوال الزغبى هجومها على المتورطين فى انفجار مرفأ بيروت الرئيسى، الذى أسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين، وتدمير عدد كبير من المنازل والمحلات التجارية وتشريد عشرات الآلاف من اللبنانيين.

وكتبت الزغبى، تغريدة جديدة لها عبر تويتر قائلة "بعد فى شى تخوفونا منه؟ تركتولنا شى نخاف عليه؟ اللى ما سرقتوه دمرتوه، قنبلة نووية اكلنا، انتو مش لبنانية، انتو عملاء وحرامية".



نوال الزغبي

وتسببت التفجيرات التى وقعت فى العاصمة اللبنانية بيروت، أول أمس، فى مصرع العشرات وإصابة الآلاف بجروح، فيما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الأربعاء، الحداد الوطنى العام فى ضوء الانفجار المدمر الذى وقع بميناء بيروت البحرى.

وفي وقت سابق، قال محافظ بيروت في مقابلة مع تليفزيون الحدث، إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار بيروت قد تتراوح بين 10 و 15 مليار دولار، موضحا أن الرقم يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة.