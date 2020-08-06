شكرا لقرائتكم خبر عن انتظروا بعد قليل النجم العالمى فان دام فى حوار حصرى مع ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أجرى الزميل على الكشوطى حوارا حصريا بالفيديو مع النجم العالمى جون كلود فان دام، وهو الحوار الذى يحمل الكثير من المفاجآت لجمهور النجم العالمى فى مصر والشرق الأوسط.

جانب من الحوار مع جون كلود فان دام

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ويفتح النجم جون كلود فان دام صدره للعديد من الأسئلة التى طرحها عليه ”الخليج 365” فى حوار مطول بالفيديو ينشر على الموقع وفى الجريدة الورقية تحدث فيه عن الكثير من الأمور وهو الحوار الذى يضم الكثير من الأحاديث حول السينما فى مصر والعالم.



علي الكشوطي

ويعتبر جون كلود فان دام واحد من النجوم العالميين المتابعين للثقافات المختلفة في الشرق الأوسط ومنها مصر، فسبق أن تضامن مع عدد من النشطاء المصريين ضد حملة قتل القطط بأحد النوادي الشهيرة في مصر، كما كان حريص على نعي الفنانة رجاء الجداوى من خلال حسابه الرسمى على موقع انستجرام، حيث نشر صورة تجمعه معها، وعلق على الصورة بكلمات توضح عدم تصديقه لرحيلها المفاجئ حين كتب : "أنا في صدمة! إنه لأمر محزن للغاية أن تقرأ أن الممثلة المصرية الأسطورية رجاء الجداوى قد توفت بعد معركة شجاعة ضد الفيروس التاجى.. التقيت بها قبل بضعة أشهر ، كانت مليئة بالحياة، مبتهجة ورائعة - لا أستطيع أن أصدق أنها رحلت... لكن ستعيش دائمًا في ذاكرتي بروحها الجميلة والضحك الجميل. صلى الله على روحها.

وكان النجم العالمي چون كلود ڤان دام قد زار مصر في أكتوبر 2011، حيث احتفل بعيد ميلاده الـ 51، للنجم چون كلود ڤان دام العديد من الأفلام التي صنعت نجوميته حول العالم ونال عنها العديد من الإشادات والجوائز ومن بين هذه الأفلام Double Impact وKickboxer و The Expendables 2 وSudden Death وHard Target وTimecop وUniversal Soldier وBloodsport، وغيرها من الأعمال المتميزة.