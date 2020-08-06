شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا حديث الساعة بفيديو جديد من كواليس أغنيته المقبلة.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح مطرب المهرجانات الشعبى حمو بيكا، حديث الساعة خلال الساعات الأخيرة بعد ظهوره فى مقطع فيديو جديد وهو يتلعثم فى غنائه "كوبليه" باللغة الإنجليزية فى أغنيته المقبلة داخل أحد الاستوديوهات.

ويبدو أن مطرب المهرجانات الشعبى اعتاد على تصدر التريند من حين لآخر بمقطع فيديو جديد وهو يتلعثم فى غنائه، ما يدفع جمهوره للسخرية منه بالكثير من التعليقات والكوميك والفيديوهات، وهو ما لاحظه جمهوره فى الفيديو الأخيرة بتعمده تسريب لحظات تلعثمه للجمهور من اجل تصدر التريند.

وظهر بيكا فى الفيديو المتداول بشكل كبير وهو يحاول نطق جملة I miss you very hard أنا مش قادر، ويظهر بجواره أحد اصدقائه المعتاد ظهوره فى الفيديوهات السابقة وهو يسخر منه ويواصل الضحك باستمرار، وسط محاولات من بيكا لإخراج الكوبليه بشكل متكامل.



حمو بيكا في تريند تويتر

ولم تكن تلك المرة الأولى التى يظهر فيها بيكا وهو يتلعثم فى نطق الكلمات، فسبق وتداول له فيديوهات من أغانيه السابقة بنفس الشكل، منها فيديو "باتون ساليه" الأخير، وفيديو "رب الكون ميزنا بميزة".

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وفى سياق آخر حرر 8 من أصحاب السيارات التى أتلفتها سيارة يملكها مدير أعمال مطرب المهرجانات حمو بيكا، محضرًا فى قسم شرطة مارينا حمل رقم 907 لسنة 2020 إدارى مارينا، اتهموا فيه قائد السيارة بالقيادة مخمورًا ومتعاطيا للمخدرات، متسببًا فى إتلاف سياراتهم، مطالبين بالحصول على تعويض مناسب للسيارات التى تم إتلافها.

وقال أحمد توفيق، مالك إحدى السيارات المتضررة فى تصريحات لليوم السابع، إنه فى يوم الاثنين الماضى فى السادسة صباحًا، شوهدت سيارة أوبل إنسينيا غير مرخصة تحمل أرقام تجارية، يستقلها 2 من الشباب، يسيران بسرعة جنونية فى ممشى بورتو مارينا قبل مدخل فندق بورتو مارينا، وبسبب فقدانهم الوعى لثبوت حالة السكر اصطددمت سيارتهما بالسيارات المنتظرة بالطريق، مما أدى إلى إتلاف 8 سيارات.

وأشار توفيق فى تصريحاته إلى أن أفراد الأمن بالساحل الشمالى استوقفوا مدير أعمال حمو بيكا وشقيقه، بعد خروجهما من السيارة محاولين إلقاء زجاجات المشروبات الكحولية، وقاموا بمنعهم حتى تمت المعاينة.

وأوضح توفيق أنهم تفاجأوا بحمو بيكا يتوجه إلى قسم الشرطة، وأبلغ عن إتلاف سيارته ومطالبته بتعويض، لكن المحامين التابعين له قاموا بإخراجه لعدم منطقية البلاغ، ثم أضافوا فى بلاغهم أن السيارة يملكها مدير أعماله وشهرته دولسيكا، وقادها مساعده.