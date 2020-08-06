فيفي عبده تحتفل بقدوم حفيد جديد لها.. شاهد

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المصرية فيفي عبده بوضع ابنتها "هنادي" مولودا جديدا، مساء الأربعاء 5 أغسطس.

الفنانة المصرية نشرت صورة لها مع الطبيب الذي أجرى عملية الولادة لابنتها، وذلك على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

فيفي علقت على الصورة بقولها: "الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات النهارده ربنا رزق بنتي هنادي وجوزها شادي بمولود جديد".

وأضافت: "أنا بشكر دكتور شريف باشا سيف علي اهتمامه ببنتي @sherifbashaseif وبشكر مركزه صن رايز".

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وكانت الفنانة المصرية فيفي عبده قد احتفلت بزفاف ابنتها هنادي الديراوي على رجل الأعمال الفلسطيني شادي العزايزة، في شهر أغسطس عام 2014، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

فيفي عبده وابنتها

يُذكر أن آخر أعمال فيفي عبده هو مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبدالمنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.