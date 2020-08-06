ريهام سعيد تعلن عن مبادرة مساعدة ضحايا انفجار بيروت.. فيديو

رنا صلاح الدين - وجهت الإعلامية المصرية ريهام سعيد التعازي للشعب اللبناني، بعد حادث الانفجار، الذي وقع في بيروت، وأسفر عن آلاف الضحايا.

الإعلامية المصرية أكدت، في مقطع فيديو نشرته، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، أن هناك علاقة خاصة تربطها ببيروت، ودعت القادرين على توجيه المساعدات الطبية لمستشفى بيروت.

واضافت إن الكوارث من هذا النوع يصاحبها نقص في أبسط الأشياء مثل: "الشاش والقطن ومضادات الالتهاب والخيوط الطبية".

ريهام سعيد

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الإعلامية المصرية أعلنت عزمها على بدء مبادرة على مستوى عائلتها وأصحابها لتقديم المساعدات بأسرع وقت، لافتة إلى أنها ليست في وضع يتيح لها العمل بطريقة رسمية في هذه الأزمة كما في السابق.

وتابعت أنه من الممكن أن يقوم شخص، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، بأخذ تصريح جمع مال عام بسرعة، ويمكن أن تشارك أيضا الصيدليات والمستشفيات ومحلات السوبرماركت.

يذكر أن انفجار ضخم وقع في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء 4 أغسطس، ونشر نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تعرض لحظة الانفجار الضخم، مع تصاعد سحابة دائرية بيضاء ودخان في المكان، واهتزاز الأراضي في المناطق المحيطة به.