المطربة جنات تضع مولودتها الثانية.. وتطلق عليها هذا الاسم.. صور

رنا صلاح الدين - وضعت الفنانة المغربية جنات مولودتها الثانية، من زوجها من زوجها المحامي المصري محمد عثمان، مساء الأربعاء 5 أغسطس.

الفنانة المغربية أطلقت على مولودتها الثانية اسم "جوليا"، وظهرت مجموعة صور لغرفة المولودة بالمستشفى، والتي زينت بالبالونات الملونة.

جنات

وكانت الفنانة المغربية جنات قد كشفت مؤخرا عن حملها في مولودها الثاني، من زوجها المحامي المصري محمد عثمان.

جنات

جنات نشرت صورة لها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيها وهي مستلقية على ظهر مركب، وكانت ترتدي بفستان أبيض بسيط كشف عن بروز بطنها بشكل كبير.

جنات

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الفنانة المغربية ظهرت في الصورة وهي تضع يدها على بطنها، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “أتمنى أن تمر هذه الفترة الصعبة علينا بخير”.

يذكر أن الفنانة المغربية جنات متزوجة من المحامي المصري محمد عثمان، ورزقت منه بمولودتها الأولي يوم 3 مايو 2019، وأطلقت عليها نفس اسمها وهو “جنات”.

جنات

وتحدثت جنات من قبل عن مشاعر الأمومة، ، حيث قالت، خلال استضافتها في برنامج The Insider بالعربي، إن الأمومة لم تغيرها كثيرًا، حيث أنها مازالت تشعر بأن طفلتها بمثابة شقيقتها وليست ابنتها.

جنات كشفت أن والدتها هي من تعتني بطفلتها في أغلب الأوقات، ولذلك فهي متعلقة بها أكثر منها، بالإضافة إلى تعلقها أيضًا بوالدها، وأضافت: “أنا آخر حد”.

جنات