أسيل عمران تنضم لأنشطة الأمم المتحدة لخدمة اللاجئين

رنا صلاح الدين - انضمت الفنانة السعودية أسيل عمران لأنشطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ضمن برنامج الداعمين رفيعي المستوى.

الفنانة السعودية عبرت عن سعادتها الشديدة بهذه الخطوة، ووصفتها بأنها من أهم الخطوات في حياتها.

وأضافت أن الأذهان في العالم العربي تعودت أن تتجه عند الحديث عن اللاجئين، إلى الحدود الأردنية أو اللبنانية، لكن اللاجئين موجودون في باكستان، وبنجلاديش، والصومال، ودول أخرى.

وأكدت أن زيارتها لمخيم الزعتري منذ عامين، كانت من أجمل الزيارات التي قامت بها لمخيمات اللاجئين، مشددة على أهمية عدم غض البصر عن لاجئي البلدان الأخرى.

اسيل عمران

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وكانت الفنانة السعودية أسيل عمران قد تحدثت مؤخرا عن الحالة النفسية السيئة التي أصيبت بها بعد إجهاض جنينها من زوجها السابق الإعلامي البحريني خالد الشاعر.

أسيل أكدت، خلال استضافتها في برنامج "دبي كروز" تقديم الفنانة ميساء مغربي على شاشة تلفزيون دبي، أن رحيل ابنها لم ينعكس سلباً على علاقتها بزوجها السابق، لكنه أحدث جرحاً في داخلها هي.

الفنانة السعودية قالت: "وفاة ابني شرخني أنا، وهذه من الأشياء التي عندما أتذكرها أفتخر بنفسي كتير، لأني تعورت كتير ووقفت على رجلي"، لافتة إلى أنها استطاعت تخطي هذه الأزمة عن طريق لجوئها لطبيبة نفسية.

ومن ناحية أخرى، كشفت أسيل أنها وطليقها خالد الشاعر تحملا الكثير من التفاصيل، واعتبرت أن الانفصال كان بالنسبة إليها طوق نجاة.

اسيل عمران