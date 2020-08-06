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متابعة بتجـــــــــــرد: تضامنت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان مع لبنان في كارثته الإنسانية والوطنية التي لم يشهد تاريخه مثيلاً لها.
وعلّقت كارداشيان على الانفجار الضخم الذي هزّ بيروت بصورتين نشرتهما عبر خاصية “ستوريز” على حسابها على “إنستغرام”. وقالت في الأولى: “صلّوا لأجل بيروت”.
وكتبت في الثانية: “صلّوا لأجل بيروت. انفجار ضخم هزّ وسط العاصمة بيروت يوم الثلاثاء وأردى أرواحاً وجرح الآلاف ودمّر المنازل”.
وأضافت كارداشيان الرابط المؤدي الى الموقع الإلكتروني الخاص بالتبرعات الخارجية للبنان، سواء من حيث الدمّ أو إصلاح الأضرار أو التطوع وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر كيم كارداشيان تدعو إلى التبرّع للبنان: صلّوا لأجل بيروت! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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