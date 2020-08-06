“مش مقبول السخافة دي”.. نجوم الفن يدعمون “الجسمي” بعد السخرية منه

متابعة بتجــــــــــرد: بعد تعرّض الفنان الإماراتي حسين الجسمي، لهجوم وسخرية من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب غنائه لـ”لبنان” في عيد الجيش اللبناني قبل وقوع الانفجار بأيام، حرص عدد من الشعراء والملحنين، على الدفاع عنه عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الإجتماعي، منتقدين بعض الأشخاص الذين تعرضوا للجسمي بعبارات ساخرة لا تعبّر إلا عن نفوسهم المريضة.

وكان الجسمي قد دون “تغريدة” في حسابه الشخصي، عبر فيها عن حبه للبنان قبل الحادث الأليم بأيام، وهو ما اتخذه البعض كمادة للسخرية معتبرين أن كل الدول التي يتحدث عنها الجسمي تتعرض لكوارث.

وإليكم رصد لما قاله الفنانون في التقرير التالي:

هو النجاح والذوق والاحترام

نشر الشاعر والمؤلف المصري أيمن بهجت قمر، عبر حسابه على تطبيق “تويتر”، قائلا: “‏حسين الجسمي الفنان الكبير رفيق المشوار.. من بحبك وحشتيني لـ6 الصبح .. بعد الفراق ..أهل كايرو ..بشرة خير ..محدش مرتاح.. سنة الحياة.. وحاجات كتير تانية .. حسين هو النجاح والذوق والاحترام والأدب”.

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‏مش مقبول السخافة دي

ودون الملحن والمطرب المصري عزيز الشافعي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “‏مش مقبول السخافة دي على واحد من أهم فنانين العرب.. ومش عارف الناس اللي بتتكلم بالجهل ده، عايشين وسطنا ليه”.

من أرقى وأنبل من عرفت

كما كتب الملحن المصري، مصطفى جاد، عبر حسابه على تطبيق “تويتر”: “‏صاحبي وأخويا ‎حسين الجسمي من أرقى وأنبل من عرفت.. دخل بيتي ودخلت بيته وأكلنا مع بعض عيش وملح واللي بيحصل ده قمة في السخف وقلة الأدب مع فنان دعم وساند وفرّح كل بيت عربي” .

وأضاف: “عيب كدة والله كرهتونا في حياتنا وفي شغلنا كفاية حقد وغل وطاقة سلبية.. دمت طيب يا صاحبي”.