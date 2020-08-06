محمد عبده يطرح “يا أمنيات” من أشعار تركي آل الشيخ

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح الفنان السعودي محمد عبده أغنية جديدة بعنوان “يا أمنيات”، من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان الفنان الدكتور عبد الرب إدريس.

وأتى هذا العمل الغنائي الجديد بعد تعاونات غنائية عدّة، جمعت تركي آل الشيخ ومحمد عبده، آخرها أغنيةٌ بعنوان “يا جرحها”، جاءت ضمن إصدارات عيد الفطر الماضي، ولحَّنها أيضًا عبد الرب إدريس.

ويتعاون فنان العرب مع عبد الرب إدريس مجددًا استمرارًا للإثراء الفني فيما يقدمه من أعمالٍ، وبعد إمتاعه جماهيره بأغنية من ألحانه في مايو الماضي، مكرِّرًا التجربة مرة أخرى بعملٍ غنائي موسيقي ممنهج.

أما تجربته بالغناء من كلمات تركي آل الشيخ، فقد بدأ محمد عبده تقديم أعمالٍ من كلمات رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ عام 2013 عندما طرح أغنيةً بعنوان “بس لحظة”، لتشكِّل انطلاقة لسلسلة من التعاونات المثمرة بينهما، مع العودة في الوقت نفسه إلى الغناء من ألحان عبد الرب إدريس بعد غياب 15 عامًا.

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وتغنَّى محمد عبده أيضًا من كلمات تركي آل الشيخ “أخت النهار”، الأغنية التي أطلقها للمرة الأولى في حفلٍ غنائي، أقيم في القاهرة، العاصمة المصرية، عام 2016، من ألحان نواف عبدالله، وكرَّر “أبو نورة” التجربة الفنية مع آل الشيخ عبر أغنية “يا ناصر”، ثم “أخطيت في حقي” التي قدمها في معظم حفلاته الغنائية المنظَّمة في السعودية أخيراً.

يشار إلى أن شراكةً موسيقية تجمع تركي آل الشيخ ومحمد عبده بهدف دعم الفن السعودي وإثرائه ثقافيًا، حيث أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، توثيق 100 أغنية لفنان العرب بتقنية الـ “هولجرام” للمرة الأولى في التاريخ، على أن ترى النور قريباً، وتمَّ توقيع اتفاقيةٍ حول ذلك في احتفاليةٍ ضخمة، أقيمت في الرياض في أكتوبر 2019.