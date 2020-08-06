هكذا رحّب محمد إمام بمولوده الجديد

رُزق الممثل محمد امام بطفلة ثانية أطلق عليها اسم “قسمت محمد امام” وهي الثانية له بعد ابنته خديجة محمد امام.

واعلن محمد الخبر عبر حسابه الخاص على موقع انستغرام وكتب: “{وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى } عمري ما كنت اتخيل ان ربنا سيرزقني بابنتين #قسمت_محمد_إمام وصلت يا جماعة يلا دلعوها بقى .. ودلعوني انا كمان علشان ابو البنات لازم يدلع. ربنا يحفظ جميع أطفالنا الحمدلله”.

نذكر أن آخر أعمال محمد إمام السينمائية فيلم “لص بغداد” شاركه في البطولة كل من فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة وأحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج سينرجى فيلمز.