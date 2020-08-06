نجوى كرم للسياسيين: يا أولاد الأفاعي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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عبرت الفنانة نجوى كرم عن غضبها من الحدث الأليم الذي حل بأهلي العاصمة اللبنانية بيروت وطالبت السياسيين بالرحيل. وتوجهت بمقطع فيديو مقدمة به التعازي لذوي الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للجرحى بسبب الانفجار، وأضافت "هيدي رسالة لكل السياسيين".

وقالت نجوى في الفيديو: "كأنو ما صار شي ومبلا صار وكتّر.. دبحتونا ودبحتو البلد متل كأنو ما صار شي، طفيتو أهدافنا وأحلامنا والبكرا تبعنا، ومتل كأنو ما صار شي، هجرتو ولادنا وأدمغتنا ومتل كأنو ما صار شي".

وأضافت:" نهبتونا وسرقتونا وفلستونا متل كأنتو ما صار شي، وقال شو وبكل وقاحة قالولنا بكرا بيتعودو، ولك يعودكن العمى أقلا شي، مش ملككن نحنا ..ولا محط تجاربكن وحقل لتحقيق أمنياتكن ..ولك لازم ثورة تفوت عبيوتكن تتحسسكن بيلي عم نحسو.. هيدا إذا كان عندكن أساسا فيه احساس يا أولاد الأفاعي.. شغلتو فينا المستشفيات وأطبا النفس.. خليتونا ميتين ونحنا أحياء يا بلا وجدان".

وتابعت الفنانة اللبنانية:" ولك وين ريحة الطيون والزعتر يلي بدلتوها بريحة جثث ولادنا أهالينا.. وبعدكن عم تتقاتلو عالسلطة؟!! ولك روحو انقبرو فلّو... صاير ومكتّر صاير ومكتّر..بس إنو كانو الدني عم تشتي.. كيف قادرين تستخفو فينا؟! كيف قادرين تستخفو بعقولنا وأرواحنا؟! مش عم نفهم كيف؟ إذا انتو مش فاهمين مصيبة، وإذا انتو فاهمين مصيبة أكتر".