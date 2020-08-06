ويزو تحيي ذكرى الفنانة ميرنا المهندس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أحيت الفنانة دينا محسن "ويزو"، الذكرى الخامسة على رحيل الفنانة ميرنا المهندس، والتي توافق 5 أغسطس.

ونشرت ويزو صورة للفنانة الراحلة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، علقت عليها: "النهاردة ذكرى وفاة صديقتي الجميلة ميرنا المهندس، ادعولها بالرحمة".

ورحلت الفنانة ميرنا المهندس عن عالمنا، يوم 5 أغسطس 2015، عن عمر يناهز 39 عاما، بعد معاناة مع مرض سرطان القولون.

وتركت "ميرنا" عددا من الأعمال الفنية بين السينما والتليفزيون، أبرزها "ساكن قصادي"، "العيال هربت"، "يا تحب يا تقب"، "يوميات ونيس"، "أرابيسك"، وغيرها من الأعمال.