ماجي بوغصن عن انفجار بيروت: "مش مصدقة ولا تفسير من الدولة ولازم محكمة دولية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعربت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن عن استيائها من التفسيرات الرسمية الحكومية للانفجار، الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، أول أمس.

وغردت ماجي"، عبر حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "أنا كمواطنة لبنانية مش مصدقة ولا تفسير من الدولة يلي تسبب بدمار بيروت لإنكن كذابين ومخادعين، برقبتكن شهداء ومصابين ومفجوعين، برقبتكن وطن، بدنا محكمة دولية هي تقلنا شو صار ما عندا مصالح وخداع، الله لا يسامحكن".

ووقع حادث انفجار أليم، مساء أمس الثلاثاء، بمرفأ العاصمة اللبنانية ‎بيروت، وتسبب في وقوع قرابة 200 قتيل وآلاف المصابين، فضلا عن تهشم البيوت وتدمير سيارات.