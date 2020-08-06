سيلين ديون تتضامن مع لبنان بعد انفجار بيروت

متابعة بتجـــــــــرد: عبّرت النجمة الكندية ​سيلين ديون​ عن حزنها وألمها العميقين إثر الحادث الأليم الذي أصاب العاصمة اللبنانية بيروت وطالت آثاره الكارثية لبنان كله.

وعلقت سيلين على كارثة لبنان عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي فكتبت باللغتين الفرنسية والإنكليزية “أنا مفطورة الفؤاد بسبب الكارثة الرهيبة في بيروت، أفكاري وصلواتي مع الضحايا، وعائلاتهم والشعب اللبناني الرائع، أنا أفكر بكم وأتمنى لكم الحب والسلام”.

إشارة إلى أن انفجاراً ضخماً هز العاصمة بيروت مساء الثلاثاء وحدث في حاوية بمرفأ بيروت تحوي على مادة نيترات الأمونيوم ما أدى إلى سقوط أكثر من مئة قتيل وآلاف الجرحى فضلاً عن عدد كبير من المفقودين وتضرر العديد من الأبنية والمنازل والمحال التجارية والشوارع في المدينة وجوارها.