نبيل شعيل يُهدي الكويت أغنية جديدة

متابعة بتجــــــــــرد: انتهى الفنان الكويتي نبيل شعيل من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “يا وطن الأوطان” يهديها إلى بلده الكويت. الأغنية من ألحان شيخ الملحنين الخليجيين أنور عبدالله، كلمات الشاعرة الشيخة د.سعاد الصباح، توزيع المايسترو عدنان عبدالله وتولى الإشراف على تنفيذها المهندس البحريني جاسم محمد. وسلّم نبيل شعيل الأغنية إلى تلفزيون الكويت بعد أن صوّرها في عدّة مواقع من خلال كاميرا المخرج بشار الديكان.

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