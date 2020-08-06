متابعة بتجــــــــــرد: شارك النجم العالمي أميتاب باتشان، متابعيه وجمهوره، بصورة ساخرة جديدة وهو يركل فيروس كورونا بقدميه، بعد تعافيه من إصابته بالفيروس القاتل.
ونشر النجم الهندي، صورة له وهو داخل أرضية أحد الملاعب، ويظهر في الصورة وهو يركل “فيروس كورونا” بقدميه، في إشارة منه الى السخرية من الفيروس القاتل الذي نجح في التعافي منه يوم الأحد الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعافيه من الفيروس.. أميتاب باتشان يسخر من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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