هجوم على كارمن لبس بسبب رسالة إلى الرئيس الفرنسي: “تعا وجيب معك الانتداب”

متابعة بتجــــــــــرد: على أثر حدوث الانفجار الكبير في بيروت، عبّر عدد كبير من الفنانين اللبنانيين عن غضبهم معتبرين أن ما حدث يرتبط بفساد السلطة في بلدهم.

وكان من أبرز هؤلاء الفنانة كارمن لبّس التي أثارت ضجة كبيرة بتعليقها من خلال تغريدة نشرتها على حسابها الخاص في موقع “تويتر”.

وكتبت لبّس متوجهةً إلى الرئيس الفرنسي إثر قراره زيارة لبنان: “تعا وجيب معك الإنتداب، ما بقى بدنا هالإستقلال”. وهو ما أطلق موجة من التعليقات حيث رأى بعض المتابعين في هذا تعبيراً عن الغضب والاستياء من أداء السلطة المحلية، فيما أشار آخرون إلى أنه دعوة غير مقبولة للتخلي عن السيادة الوطنية.

وإثر ذلك، ردّت الفنانة في تغريدة أخرى على أحد المنتقدين: “أين الاستقلال والعزة؟ اذا مش عايش هون فما تتفلسف. أكبر ذل يلي عم نعيشوا، اذا المستعمر غريب بتحاربو لتبني وطن، بس اذا المستعمر منك وفيك شو بتعمل؟ لا تزايد عليي بالعروبة والوطنية، أنا كل عمري عشتو هون. أنا حكيت بإسمي لا باسمك ولا اسم غيرك. ومش انت اللي بتقلي لمين بسجد، ما بسجد غير لربّي”.

وأضافت كارمن موضحةً: “كل واحد ما فهم المعنى المجازي وأخد الجملة بشكل حرفي هو مسطح عقلياً وفكرياً وما بدّي قول بهيم لأنو حرام. فكل واحد فكرو محدود رح إعملّو بلوك لأنو ما بيهمني أعرف إنو موجود بهالعالم”.