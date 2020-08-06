شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز الشافعى مع جنات فى أغنيتين بألبومها الجديد..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة جنات مع عزيز الشافعي في أغنيتين من كلماته وألحانه، الأولى بعنوان "إوعى" من توزيع الموسيقى هانى يعقوب، والثانية "أقولك" من توزيع وسام عبدالمنعم، ومن المقرر أن يتم طرحه الأغانى مع وقت نزول الألبوم في الأيام المقبلة على يوتيوب.

ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها عزيز الشافعي مع جنات، حيث تعاونا من قبل في عدد من الأغاني من ضمنها أغنية"100 دليل"من كلماته وألحانة وتوزيع أسامة عبد الهادى، من ألبوم بنفس الكلام وغيرهما.

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كما شارك جنات فترة قبل موسم رمضان أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أبطال بلدنا" والتى جمعته بالمطرب محمد عدوية وأبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التى ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار الأطباء، جيش مصر الأبيض وهم يرعون المرضى بفيروس كورونا.

الأغنية كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "تسلم الناس اللى صاحية .. شادة حيلها ليل نهار .. واللى بيساعد بقلبه دولا متعدش كتار" .

وكان آخر أعمال المطربة جنات وليد سعد تتر مسلسل " بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى وأخرون، والذى كان يعرض على سى بي سى فى فترة الماضية، هو من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج شيرين عادل، والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ومن ألحان وليد سعد.