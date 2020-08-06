محمد إمام يرزق بمولودته الثانية.. ويختار لها هذا الاسم

رنا صلاح الدين - رزق الفنان المصري محمد إمام بمولودته الثانية، من زوجته نوران طلعت، مساء الأربعاء 5 أغسطس.

الفنان المصري أعلن هذا الخبر السعيد لجمهوره، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، حيث كتب: {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى}.. عمري ماكنت اتخيل ان ربنا هيرزقني ببنتين".

إمام أطلق على ابنته اسم "قسمت"، حيث قال: "#قسمت_محمد_إمام وصلت يا جماعة.. يلا دلعوها بقى.. ودلعوني انا كمان علشان ابو البنات لازم يدلع.. ربنا يحفظ جميع أطفالنا.. #الحمدلله".

يُذكر أن الفنان المصري محمد إمام تزوج من نوران طلعت في شهر أغسطس عام 2018، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وبحضور والده الفنان عادل إمام.

محمد امام وزوجته

واستقبل محمد إمام مولودته الأولى في شهر يونيو عام 2019، وأطلق عليها اسم "خديجة".

وكشف محمد إمام، عن التغيرات التي طرأت على شخصيته وطباعه بعد استقباله لابنته الأولى خديجة، وأصعب المواقف التي مرت عليه بعد قدومها.

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محمد امام

إمام، قال إن حياته اختلفت 180 درجة بعد قدوم ابنته خديجة، وشعر بالمسئولية، مؤكدًا أنه لم يكن مسئولًا قبلها، وأنه للمرة الأولى بدأ يفكر في حساباته بالبنك وكم يمتلك، كما أنه أصبح يرى ألعاب ابنته أكثر من أهله وأصدقائه وأنه خلال استيقاظه من نومه فإنه يتم عرقلته بألعابها.

محمد امام

وأكد أن أصعب ما يواجهه هو تركيب "stroller" عربة الأطفال المتنقلة والتي وصفها بأن عمره ضائع عليها.

وعن موقف ولادة ابنته قال: "سألوني هتدخل معها العمليات فقلت لا سانتظر وعندما تلد أخبروني، وكنت أعتقد أن الولادة ستستمر لمدة 5 ساعات لأن أمي استغرقت في ولادتي 12 ساعة وفوجئت بعد 10 دقائق بأنهم يقولون لي خلاص تعالى شوف ابنتك".

محمد امام

وأضاف: "عندما دخلت غرفة الولادة وجدتهم يعطونني خديجة وحملتها وكانت هذه من أكثر اللحظات تأثيرًا في حياتي، وفي أشد لحظات حياتي تأثرًا وجدت الدكتور يقول لي: (عايزك ثانية واحدة)، فقلت له خير يا دكتور فقال لي: (هوجان كان هايل)، فقلت له إحنا في إيه والا في إيه؟".