الملكة إليزابيث الثانية تُعرب عن “حزنها العميق” لانفجار بيروت

متابعة بتجـــــــــــــرد: أعربت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، اليوم، عن “حزنها العميق” للانفجار الضخم الذي هزّ بيروت أمس الثلثاء، في رسالة تعزية إلى الرئيس ميشال عون.

وكتبت الملكة البالغة 94 عاماً في رسالتها: “الأمير فيليب وأنا نشعر بحزن عميق للأخبار المتعلقة بالانفجار الذي وقع أمس في مرفأ بيروت”.

وأضافت: “أفكارنا وصلواتنا مع عائلات وأصدقاء من أصيبوا بجروح أو خسروا حياتهم، ولكل من تضررت بيوتهم وسبل معيشتهم”.