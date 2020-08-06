الملكة إليزابيث الثانية تُعرب عن “حزنها العميق” لانفجار بيروت

متابعة بتجـــــــــــــرد: أعربت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، اليوم، عن “حزنها العميق” للانفجار الضخم الذي هزّ بيروت أمس الثلثاء، في رسالة تعزية إلى الرئيس ميشال عون.
وكتبت الملكة البالغة 94 عاماً في رسالتها: “الأمير فيليب وأنا نشعر بحزن عميق للأخبار المتعلقة بالانفجار الذي وقع أمس في مرفأ بيروت”.
وأضافت: “أفكارنا وصلواتنا مع عائلات وأصدقاء من أصيبوا بجروح أو خسروا حياتهم، ولكل من تضررت بيوتهم وسبل معيشتهم”.
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