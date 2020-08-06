نجوم تركيا: “صلّوا لأجل بيروت”

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متابعة بتجــــــــــــرد: تضامن عدد كبير من نجوم تركيا بعد انفجار المرفأ الذي هزّ العاصمة بيروت، وعبّروا عن تعاطفهم مع ما حصل في لبنان عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فنشرت الممثلة مريم أوزرالي التي سبق أن زارت بيروت وتم تكريمها في مهرجان “بياف” علم لبنان وكتبت: “صلّوا من أجل بيروت، بيروت الحبيبة والعائلات الحبيبة والاصدقاء انتم في صلاتي”.
باريش أرودتش أيضاً الذي زار بيروت وتم تكريمه فيها كتب عبر خاصية الستوري في حسابه عبر “إنستغرام”، طالباً الصلاة من أجل بيروت.
بطل مسلسل “قيامة أرطغرل” إنجين آلتان دوزياتان أيضاً عبّر عن تعاطفه مع بيروت، وطلب الصلاة لأجل لبنان.
أما الممثلة بيرجي أكالاي، فعبّرت عن صدمتها إزاء ما أصاب بيروت وقالت في حسابها عبر “تويتر”: “أنا عاجزة عن الكلام، ما حصل أمر مرعب ومحزن للغاية… ليحفظكم الله جميعاً. وطالبت أيضاً بالصلاة من أجل بيروت.
ونشر الممثل جان يمان العلم اللبناني وكتب: “بيروت… لبنان”، فيما نشرت زميلته ديميت أوزدمير صورة الانفجار عبر خاصية “الستوري” في حسابها عبر “إنستغرام” ووضعت قلباً.
وعبّر الشيف بوراك عن حزنه لما حصل في بيروت، و تمنّى ألا تكون الخسائر البشرية كبيرة، وقال إنه يصلي لأجل لبنان.
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