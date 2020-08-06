أقوى 7 انفجارات هزت العالم.. مرفأ بيروت بالقائمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسببت الانفجارات، سواء جراء الكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان في لحظات من الرعب والهلع عاشها البشر طيلة قرون.



والثلاثاء، اشتعلت شحنة كبيرة من مادة نترات الأمونيوم، ما أسفر عن انفجار هائل هز العاصمة اللبنانية بيروت، ربما يكون أقوى من كارثة مدينة تكساس، التي حدثت قبل 73 عاما جراء انفجار كمية كبيرة من نفس المادة الكيميائية.

ووفقا لصحيفة، "الجارديان" البريطانية إذا كانت كمية 2700 طن من مادة نترات الأمونيوم التي أعلنت عنها السلطات اللبنانية دقيقة، فإن ذلك سيجعل انفجار بيروت أكبر من كارثة مدينة تكساس عام 1947، التي تصنف ضمن أكبر انفجارات العالم.

وفيما يلي أقوى 6 انفجارات شهدها العالم على الإطلاق، خلافا لانفجار بيروت، وفقا لتقرير نشره موقع "لايف ساينس".

كارثة تكساس

أسفر حريق على متن سفينة الشحن "إس إس جراندكامب" SS Grandcamp رست في تكساس سيتي عام 1947، عن انفجار 2300 طن من نترات الأمونيوم، وهو مركب يستخدم في الأسمدة والمواد شديدة الانفجار.

فجر الانفجار طائرتين في السماء وأثار سلسلة من التفاعلات التي فجرت المصافي القريبة وكذلك سفينة شحن مجاورة تحمل 1000 طن أخرى من نترات الأمونيوم.

وقتلت الكارثة ما يقرب من 600 شخص وجرحت ما يقرب من 3500 آخرين، وتعتبر بشكل عام أسوأ حادث صناعي في تاريخ الولايات المتحدة.

انفجار هاليفاكس

في عام 1917، اصطدمت سفينة شحن فرنسية محملة بالكامل بالمتفجرات إبان الحرب العالمية الأولى، بطريق الخطأ بسفينة بلجيكية في ميناء هاليفاكس بكندا.



انفجرت السفينة بقوة أكبر من أي انفجار من صنع الإنسان قبلها، أي ما يعادل نحو 3 كيلوطن من مادة "تي إن تي". وأرسل الانفجار عمودا أبيض من الدخان تصاعد على ارتفاع 20 ألف قدم (6100 متر) فوق المدينة، وأثار موجة تسونامي بلغ ارتفاعها 60 قدمًا (18 مترًا).

وامتد الدمار الشامل إلى نحو 1.2 ميل (2 كم) المحيطة بمركز الانفجار، وقتل ما يقرب من 2000 شخص وجرح 9000 آخرين، ولا يزال أكبر انفجار عرضي اصطناعي في العالم.

تشرنوبل

في عام 1986، انفجر مفاعل نووي في تشيرنوبيل في أوكرانيا، التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي آنذاك. ويمثل الانفجار أسوأ حادث نووي في التاريخ.

وأدى الانفجار، الذي فجر غطاء المفاعل الذي يبلغ وزنه 2000 طن إلى تساقط غبار ذري أكثر 400 مرة من قنبلة هيروشيما، ملوثًا أكثر من 77 ألف ميل مربع (200 ألف كيلومتر مربع) من أوروبا.

وتعرض نحو 600 ألف شخص لجرعات عالية من الإشعاع، وتم إجلاء أكثر من 350 ألف شخص من المناطق الملوثة.

الصورة الملونة الوحيدة المعروفة جيدًا لتفجير "ترينيتي"

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انفجار "ترينيتي"

انفجرت أول قنبلة ذرية في التاريخ، وأطلق عليها اسم "الأداة"، في موقع ترينيتي بالقرب من ألاموجوردو، بولاية نيو مكسيكو عام 1945.

وانفجرت القنبلة بقوة تبلغ نحو 20 طنا من مادة "تي إن تي"، وقال العالم جيه. روبرت أوبنهايمر في وقت لاحق إنه أثناء مشاهدته الاختبار، فكر في سطر من كتاب الهندوسية المقدس "بهاجافاد جيتا"، يقول: "الآن أصبح الموت، مدمر للعوالم".

وأنهت الأسلحة النووية في وقت لاحق الحرب العالمية الثانية، وبشرت بعقود من الخوف من الإبادة النووية.

واكتشف العلماء مؤخرًا أن المدنيين في نيو مكسيكو ربما تعرضوا آلاف المرات أكثر من المستوى الموصى به من تعرض الجمهور للإشعاع.

انفجار تونجوسكا

أدى الانفجار الغامض بالقرب من نهر تونجوسكا في بودكامينايا عام 1908 إلى تدمير 500 ألف فدان (2000 كيلومتر مربع) من غابات سيبيريا الروسية، وهي مساحة تعادل مساحة طوكيو تقريبًا.

ويعتقد العلماء أن الانفجار ناجم عن صدمة كونية من كويكب أو مذنب ربما يبلغ قطره 65 قدمًا (20 مترًا) وكتلته 185 ألف طن متري، وهي أكثر من 7 أضعاف كتلة السفينة تيتانيك.

وربما يكون الانفجار الناتج قويًا تقريبًا مثل 4 ميجا طن من مادة "تي إن تي"، وأقوى 250 مرة من القنبلة الذرية التي أسقطت على هيروشيما.

انفجار بركان جبل تامبورا

في عام 1815، انفجر جبل تامبورا في إندونيسيا بقوة تبلغ نحو 1000 ميجاطن من مادة "تي إن تي"، وهي أكبر ثورة بركانية في التاريخ المسجل.

وألقى الانفجار نحو 140 مليار طن من الحمم المنصهرة، ولم يقتصر على قتل أكثر من 71 ألف شخص في جزيرة سومباوا ولومبوك القريبة، ولكن الرماد الذي أطلقه أدى إلى تقلبات مناخية عالمية.

والعام التالي 1816، أصبح يعرف باسم "العام بدون صيف"، مع تساقط الثلوج في يونيو/حزيران في ألباني، نيويورك، ونهر جليدي شوهد في يوليو/تموز في بنسلفانيا، وموت مئات الآلاف من الناس بسبب المجاعة في جميع أنحاء العالم.

والثلاثاء، ضرب لبنان انفجار ضخم أسفر عن أضرار مادية فادحة فضلا عن أكثر من 100 قتيل، ونحو 4 آلاف مصاب في حصيلة أولية قابلة للارتفاع مع استمرار وجود مفقودين.

وقال رئيس الوزراء اللبناني، حسن دياب، إن 2700 طن من نترات الأمونيوم انفجرت بعد أن ظلت مخزنة على نحو غير آمن في مستودع لمدة 6 سنوات.

وأشار إلى تقارير تفيد بأن سفينة تحمل كمية مماثلة من المادة الكيميائية قد أفرغت حمولتها في الميناء عام 2013.