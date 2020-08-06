سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2020

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء، بنحو جنيهين في السوق الموازية غير الرسمية، في حين استقر سعر العملة الخضراء لدى بنك السودان المركزي عند 55 جنيها سودانيا للشراء، و55.27 جنيه للبيع.



وتكرر سعر البنك المركزي لدى معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.

أما في السوق السوداء، فقد سجل الدولار 145 جنيها مقابل 143 جنيها، أمس، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ويتعرض الاقتصاد السوداني لضغوط شديدة منبعها شح السيولة الدولارية وسط احتياجات كبيرة للواردات خاصة في الخبز والوقود.

ولم تهدأ أسعار الدولار في السودان رغم قرار الحكومة بالتدخل لتحديد سعر الصرف عبر تحرير تدريجي يستهدف الوصول بالجنيه إلى سعره الحقيقي خلال عامين.

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ولكن الحكومة لم تعلن رؤيتها لسعر الصرف الحقيقي، ولا الآلية التي سيتم عن طريقها الوصول إلى هذا السعر.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل اليورو 64.96 جنيه للشراء، و65.29 جنيه للبيع في البنك المركزي، في حين سجل الإسترليني 71.98 جنيه للشراء، و72.34 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء، و15.04 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي 178.74 جنيه للشراء، و179.63 جنيه للبيع.