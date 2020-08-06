شكرا لقرائتكم خبر عن منير ومحيى وتامر وجنات يقدمون شعراء وملحنين وموزعين جدد فى ألبومات 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون عدد من المطربين بألبوماتهم الجديدة في2020، بمشاركة عدد من الشعراء والملحنين والموزعين لأول مرة من خلال عدد من الأغنيات المختلفة بألبوم، وفي السطور التالية يرصد"الخليج 365" أشهر مطربين يتعاونون مع الشعراء والملحنين والموزعين لأول مرة في ألبوماتهم.

تامر حسنى :

يتعاون النجم تامر حسنى في ألبومه الجديد لأول مرة مع الملحن محمد جمال بأغنية "انت لوحدك"، وكتب كلماتها الشاعر الغنائي رمضان محمد، وتوزيع إلهامى دهيمة، كما أيضا يتعاون الشاعر حسام سعيد مع تامر في أغنية بألبوم من ألحان محمود أنور.

محمد منير :

يتعاون الكينج محمد منير لأول مرة مع الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، في أغنية ضمن ألبومه الجديد تحمل طابع التفاؤل والبهجة، وهى من توزيع عمر إسماعيل، ومن المقرر أن يتم طرحها ضمن أحداث ألبومه الجديد خلال هذا العام.

اليسا:

تعاونت النجمة اللبنانية إليسا في ألبومها الأخير لأول مره مع رامي جمال بأغنية من كلماته وألحانه، وتوزيع وسام عبد المنعم تحمل اسم"على حس حكايتنا".

محمد محيي :

يتعاون المطرب محمد محيى من خلال ألبوم جديد لأول مرة مع عدد من الشعراء والملحنين والموزع في ألبوم الجديد، ومن شعراء هانى رجب، ونور الدين مصطفي، ونور الدين حمدي، وأحمد مرزوق، ورضا أمين،أما الملحنين كريم حمدي، وإيهاب عبد الواحد، وحمادة النادي، ومحمود الشريف، ومديح محسن، والموزع رفيق عاكف.

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جنات :

انتهت المطربة جنات من تسجيل أغانى ألبومها الجديد، والذى تتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين الجدد، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام المقبلة، ويضم الألبوم من 9 إلى 10 أغنيات.

ومن الشعراء كريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، أما الملحنين أحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور، أما الموزعين فيقدم أغانى الألبوم كل من أسامة سامى، وجيزو.

حميد الشاعرى :

كشف كل من رامى جمال، وعمرو الشاذلي، وبلال سرور، عن تعاونهم مع النجم حميد الشاعرى لأول مرة، فى ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبا.

تامر عاشور :

يتعاون الشاعر حسام سعيد في أغنية مع المطرب تامر عاشور في ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وهى من ألحان عمرو الشاذلى، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الرومانسية، ويقدمها سعيد والشاذلى بشكل مختلف وتحمل العديد من المفاجآت، كما أكد مؤلف الأغنية فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، حيث يحرص عاشور على التعاون مع شباب جدد في أعماله.

طارق الشيخ :

يتعاون المطرب الشعبي طارق الشيخ مع الملحن سيد شعبان عبد الرحيم لأول مرة، في أغنية يتضمنها ألبومه الجديد، والأغنية تحمل اسم"عالم غريب"، من كلمات سامح الكومي، وتوزيع الموسيقي طه الحكيم.