بعد صورته في ملعب التنس.. هنا الزاهد لأحمد فهمي: "فخورة بيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديدة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها في أحد ملاعب التنس رفقة عدد من أصدقائه، وصفهم بـ"أصدقاء الطفولة".

وعلقت هنا الزاهد"، على الصورة قائلة: "برافو، استمر، فخورة بيك جدًا".

ويعاني أحمد فهمي من شرخ في الركبة، لذلك تحرص هنا الزاهد على مساندته دومًا من خلال التعليقات التي تتركها عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وشارك أحمد فهمي، في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل "رجالة البيت"، بطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، لطفي لبيب، تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي.