نادر حمدي يقدم العزاء للشعب اللبناني في ضحايا الانفجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: حرص المطرب والموزع الموسيقي نادر حمدي، على تقديم واجب العزاء، للشعب اللبناني في ضحايا حادث الانفجار ببيروت. وكتب حمدي، عبر حسابه على تويتر: "‏خالص التعازي للشعب اللبناني، وربنا يصبر أهالي الضحايا، ويشفي المصابين يا رب.. لبنان فى القلب". يذكر أن، حادث انفجار أليم، وقع مساء الثلاثاء، في مرفأ العاصمة اللبنانية ‎بيروت، وتسبب في وقوع جرحى وشهداء.

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