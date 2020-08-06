أحلام تطمئن على حالة مديرة منزل هيفاء وهبي بعد الانفجار.. والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

طمأنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الفنانة الإماراتية أحلام، على الحالة الصحية لمديرة منزلها "روبي"، التي أُصيب في الانفجار، الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت مساء أول أمس الثلاثاء، ونُقلت على أثره للمستشفى.

وتساءلت أحلام عن حالة "روبي"، من خلال تغريدة كتبتها لـ"هيفاء" وهبي عبر "تويتر"، قائلة: "طمنينا عليك، كيف مديرة منزلك، يارب صارت أحسن وفداكم البيت المهم إنك بخير وطيبة".

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لترد "هيفا": "كلنا بخير الحمد الله، روبي عملت عملية وهي في تحسن، شكرا لسؤالك حبيبتي".

ووقع حادث انفجار أليم، مساء أمس الثلاثاء، بمرفأ العاصمة اللبنانية ‎بيروت، وتسبب في وقوع قرابة 200 قتيل وآلاف المصابين، فضلا عن تهشم البيوت وتدمير سيارات.