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شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. هجوم حاد على الكوميدي لطفي العبدلي بعد "إساءته" لعبير موسى والان مع التفاصيل
الخميس 6 أغسطس 2020
صوره ارشيفيه
أعلنت محافظات تونسية إلغاء عروض مسرحية للكوميدي لطفي العبدلي، استجابة لحملات مقاطعة أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ”تهكمه“ على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وحديثه عن ملابسها الداخلية أثناء عرض مسرحي.
وأعلنت محافظتا سوسة والكاف، الأربعاء، إلغاء عروض للطفي العبدلي كان من المنتظر أن يقدمها الأسبوع المقبل، في حين تدرس محافظات أخرى إلغاء عروض للعبدلي، بعد تفاقم موجة الانتقادات التي يتعرض لها.
ورد العبدلي، على الانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها بالقول إنه ”لا يخشى هجمة أنصار الحزب الدستوري الحر عليه“، مشددا على أن دعوات مقاطعة عروضه ”لا تخيفه“، وأنه ”سيواصل عروضه المسرحية حتى ولو قاطعه الجميع“.
وأضاف في مقطع فيديو نشره على صفحته في ”انستغرام“، إلى أنه ”فوجئ برد فعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد العرض المسرحي الاخير، الذي انتقد فيه عددا من الشخصيات السياسية منها عبير موسى“.
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