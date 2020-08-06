سيلين ديون تعبر عن تضامنها مع الشعب اللبناني

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"الخليج 365" من بيروت: نشرت المغنية الكندية سيلين ديون تدوينة عبر حسابها على الإنستغرام أعربت فيها عن ألمها للكارثة الرهيبة التي حلت ببيروت. وأضافت: أتم في تفكيري، وصلواتي للضحايا وعوائلهم ولأهل بيروت الرائعين. أفكر بكم وأتمنى لكم السلام".
وقدر محافظ بيروت مروان عبود أن كلفة الدمار والأضرار التي طالت بيروت تراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار. وقال "نحو نصف بيروت تضرر أو تدمر. إنه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها"، مشيراً إلى أن نحو 300 ألف شخص باتوا مشردين من منازلهم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.