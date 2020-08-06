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تامر حسنى يضم أغنية جديدة بتوقيع أحمد عبد السلام والمالكى ومدين بألبومه الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الموزع الموسيقى أحمد عبد السلام في أغنية مع النجم تامر حسنى في ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وهى من كلمات أحمد المالكى وتوزيع مدين، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الدرامية ويقدمها عبد السلام بشكل مختلف وتحمل العديد من المفاجئات كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

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من ناحية أخرى، بدأت المخرجة سارة وفيق معسكراً مغلقا من أجل مونتاج فيلم "مش أنا" بطولة النجم تامر حسنى، الذى انتهى فريق العمل من تصويره مؤخراً، حيث كان تامر حسنى يصور المشاهد الأخيرة فى حى الدقى، وبعض المشاهد الداخلية الأخيرة، ومن المقرر أن تنتهى سارة من إجراء المونتاج خلال الأيام المقبلة، حتى يصبح العمل جاهز للعرض فى أى وقت.

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وتدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

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فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق, الفيلم انتاج مشترك بين.  شركة سينرچى وحسام حسنى وأحمد دسوقى

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