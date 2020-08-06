وعد بعد انفجار بيروت: راح بيتي كله

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: كشفت الفنانة السعودية وعد عن تعرض منزلها في بيروت للدمار جراء الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية مساء أمس.

عبر حسابها على Instagram، نشرت وعد مقطع فيديو يظهر الدمار الهائل في منزلها وعلقت عليه قائلة: "راح بيتي ببيروت كله لاحول ولا قوه الا بالله الحمد لله علي كل حال ???? الله يرحم العالم ويعوضنا خير".

وكان الصليب الأحمر اللبناني قد أعلن، صباح اليوم، أن الانفجار خلف 100 قتيل و5000 جريح و300 ألف من دون مأوى، فيما فرضت الحكومة خطة طوارئ وسلمت الجيش اللبناني أمر العاصمة اللبنانية.

كما صرح وزير الصحة اللبناني حمد حسن، بأن عدد المفقودين يفوق عدد القتلى جراء الانفجار، وما زالت فرق الإنقاذ والدفاع المدني تبحث عن مفقودين في مكان الانفجار الذي امتدت آثاره إلى أكثر من 20 كم في بيروت، وأدى إلى أضرار جسيمة في مئات المباني.