شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الهلامية على مسرح النافورة بالأوبرا الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود العرض المسرحى "السيرة الهلامية" من جديد على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا، على مدار يومين الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس الجارى، وذلك بعد عودة النشاط الفنى لمسارح الدولة والقطاع الخاص.

"السيرة الهلامية" مسرحية مأخوذة عن "هاملت" وليم شكسبير، بعد أن أعدها المخرج محمد الصغير لتناسب البيئة المصرية إذ تدور أحداثها فى صعيد مصر، لتتناول قضية الثأر فى الصعيد، بشكل كوميدى ساخر، وحقق العرض نجاحا كبيرا فى مواسمه الأولى.

Advertisements

المسرحية بطولة محمد ابراهيم ،رأفت سعيد ،محمود المصرى ،حسن عبدالله،رامى عبدالمقصود،بلال على،مصطفى السعيد، مها حمدى ، محمود سليمان ،تأليف موسيقى محمود وحيد،ديكور مصطفى حامد ، أزياء هبة مجدى ،تعبير حركى سمير وجوليا ،تأليف الحسن محمد، إخراج محمد الصغير.

ووافقت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة ،على خطة عودة النشاط المسرحى والتى تضم 30 عملا مسرحيا متنوعا فى 84 ليلة عرض لقطاع الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال على مرحلتين الأولى بدأت مساء الأحد 12 يوليو الماضى على مسرح (ساحة مركز الهناجر للفنون - المكشوف بالاوبرا ) والثانية انطلقت ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وتشهد إعادة تشغيل جميع مسارح الدولة.